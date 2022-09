Ancora caldo in Sicilia anche per la giornata di venerdì 16 settembre. Rimane ancora asciutto con nubi alte in transito. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora alte

Rimane il caldo, dunque, nell’isola con temperature massime tra i 29 ed i 35 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 35 a Catania, 29 ad Enna, 31 a Messina, 33 a Palermo, 31 a Ragusa, 32 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo in forte peggioramento su Lombardia e Nordest con lo sviluppo di temporali con grandine. Sarà più soleggiato altrove.

Centro: In questa giornata sono previsti temporali sulla Toscana settentrionale, cielo poco nuvoloso altrove. Temperature in leggera diminuzione.

Resto del Sud: Il cielo diventerà via via molto nuvoloso. Attesi temporali sulla Campania. Temperature massime in calo.

Per sabato 17 settembre, possibili piogge

Maltempo tra Campania e Calabria tirrenica con fenomeni anche violenti tra salernitano e cosentino specie a ridosso dei rilievi. Maggiori schiarite e tempo più asciutto in Sicilia con qualche rovescio in arrivo tra Trapanese e Palermitano. Temperature in graduale calo, venti di Scirocco in rotazione a Nord-Est

Nord: Clima autunnale con temporali, piogge e venti di Bora al Nordest. Instabile in Lombardia e sulla Liguria di levante. Calo termico diffuso.

Centro: Condizioni di maltempo autunnale in Toscana, Umbria e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove, ma ventoso. Temperature in calo.

Resto del Sud: L’anticiclone cede e il tempo peggiora sulla Campania con rovesci a tratti temporaleschi. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Domenica 18 settembre

Nord: La pressione è in aumento, ma il clima sarà decisamente autunnale. Tempo soleggiato salvo qualche nube sparsa. Temperature in diminuzione.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o con più nubi soltanto sulla Sardegna. Temperature minime piuttosto fredde.

Resto del Sud: Domenica, venti settentrionali freddi provocano un sensibile abbassamento delle temperature massime, ma il tempo sarà soleggiato.