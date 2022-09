Per venerdì 16 settembre, ancora asciutto ma arrivano nubi

Continua il caldo in Sicilia anche per la giornata di giovedì 15 settembre. Sereno o velato tra l’isola e la Calabria. Temperature in nuovo aumento con massime fino 34-36°C in Calabria e Sicilia, clima afoso durante le ore serali. Anticiclone Bacco, ancora protagonista.

Venti deboli meridionali in rotazione a occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso. Questo il quadro meteo in Sicilia.

Temperature ancora in aumento

Salgono, dunque, le massime. Previste tra 27 e 36 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 36 a Catania, 27 ad Enna, 30 a Messina, 32 a Palermo, 29 a Ragusa, 32 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Temporali potranno svilupparsi su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, poi anche sulla Liguria di Levante. Temperature stazionarie.

Centro: Tempo instabile con temporali molto forti e nubifragi su Toscana, Umbria e infine pure sul Lazio. Altrove, molte nubi ma più asciutto.

Resto del Sud: L’anticiclone Bacco è sempre ben presente: nella giornata di giovedì 15 settembre il tempo risulterà stabile e soleggiato dappertutto.

Per venerdì 16 settembre, ancora asciutto ma arrivano nubi

Una perturbazione scende di latitudine portando un parziale peggioramento del tempo sulla Campania con rovesci e temporali soprattutto sui settori centro settentrionali, fenomeni localmente anche intensi sul casertano. Ancora asciutto tra Calabria e Sicilia seppur con nubi alte in transito; isolati fenomeni solo sui settori settentrionali della Calabria. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Tempo in forte peggioramento su Lombardia e Nordest con lo sviluppo di temporali con grandine. Sarà più soleggiato altrove.

Centro: In questa giornata sono previsti temporali sulla Toscana settentrionale, localmente su Lazio e Umbria. Temperature in leggera diminuzione.

Resto del Sud: Il cielo diventerà via via molto nuvoloso, ma non in Sicilia e Calabria. Attesi temporali sulla Campania. Temperature massime in calo.