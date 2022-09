Scendono le temperature ma non arriva l’annunciata pioggia sulla Sicilia. Al contrario giornate soleggiate fino a metà della settimana con qualche velatura dovuta a nuvole passeggere. L’anticiclone che porta caldo sta andando via ma le temperature restano estive anche se non soffocanti.

Su tutto il Sud continua, invece, ad imperversare un fastidioso vento dopo i danni delle ultime ore causati su tutta la Sicilia. Raffiche meno violente ma ventosità comunque intesa

La Sicilia mostra, comunque, sole un po’ ovunque senza eccezioni e per chi può permetterselo le temperature sono da spiaggia senza caldo eccessivo. Ecco le previsioni del sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno fino a martedì.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Nord: La pressione è in aumento, ma il clima sarà decisamente autunnale. Tempo soleggiato salvo qualche nube sparsa. Temperature in diminuzione.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o con più nubi soltanto sulla Sardegna. Temperature minime piuttosto fredde.

Sud: Domenica, venti settentrionali freddi provocano un sensibile abbassamento delle temperature massime, ma il tempo sarà soleggiato.

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Emilia Romagna, in Liguria e sui confini alto atesini.

Centro: Il cielo si presenterà molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà a tratti nuvoloso soltanto sulla Campania, sarà più sereno sul resto dei settori.

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

Nord: Giornata stabile all’insegna del bel tempo. Qualche nube in più potrà interessare le coste adriatiche e l’immediato entroterra.

Centro: C’è l’anticiclone per cui a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche, in Umbria e sul Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Sud: La nuvolosità sarà maggiore sulla Puglia centro-meridionale, sulla Calabria ionica e in Campania, altrove il cielo si presenterà sereno.