Il maltempo arriva in Sicilia con tanto di allerta gialla in sette province dell’isola. Questo il quadro meteo per la giornata di sabato 17 settembre.

È atteso qualche rovescio tra Trapanese e Palermitano, precipitazioni più isolate anche sul Messinese. Temperature ancora calde, venti di Scirocco in rotazione a Nord-Est

Allerta gialla in sette province e condizioni meteo avverse

L’allerta gialla si estende per la giornata odierna ed interesserà 7 province. Le uniche escluse saranno Siracusa e Ragusa. Previsti temporali con precipitazioni da

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata con precipitazioni o brevi temporali, con tendenza a successivo miglioramento”.

L’avviso numero 22259 della protezione civile indica anche condizioni meteo avverse “dalla tarda mattinata di domani, sabato 17 settembre 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie”.

I mari sono indicati mossi ed agitati. Si legge: “Molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitato dalla serata il Tirreno meridionale; tendente a molto mosso lo Ionio”.

Il caldo resiste

Piogge e temporali non faranno abbassare troppo le temperature. Rimarrà generalmente caldo ovunque. Massime previste tra i 28 ed i 36 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 36 a Catania, 28 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 33 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Clima autunnale con temporali, piogge e venti di Bora al Nordest. Instabile in Lombardia e sulla Liguria di levante. Calo termico diffuso.

Centro: Condizioni di maltempo autunnale in Toscana, Umbria e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove, ma ventoso. Temperature in calo.

Resto del Sud: L’anticiclone cede e il tempo peggiora su Campania e Calabria con rovesci a tratti temporaleschi. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Per domenica 18 settembre scendono le temperature

La perturbazione si sposta verso i Balcani apportando un graduale miglioramento del tempo salvo un po’ di variabilità con occasionali piovaschi. Temperature in netto calo con massime fino a 24-27°C. Venti da moderati a forti da Nord con raffiche fino a 50-70km/h. Mare da molto mosso a mosso.

Nord: La pressione è in aumento, ma il clima sarà decisamente autunnale. Tempo soleggiato salvo qualche nube sparsa. Temperature in diminuzione.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o con più nubi soltanto sulla Sardegna. Temperature minime piuttosto fredde.

Resto del Sud: domenica, venti settentrionali freddi provocano un sensibile abbassamento delle temperature massime, ma il tempo sarà soleggiato.