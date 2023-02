Per martedì 14 febbraio, un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola soprattutto le massime previste tra i 9 ed i 15 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 9 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo sarà più nuvoloso soltanto sulle coste adriatiche. Attese locali nebbie in pianura.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Soffieranno venti di Maestrale, a tratti anche moderati.

Resto del Sud: A parte un cielo più nuvoloso sui settori ionici e in Puglia, per il resto sarà sereno. Soffieranno venti moderati di Maestrale.

Per mercoledì 15 febbraio, tempo stabile

Per mercoledì 15 febbraio un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata torneranno le nebbie, anche diffuse e persistenti, sulle zone pianeggianti. Sui rilievi il sole sarà prevalente.

Centro: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà con un po’ di nubi lungo le coste, un ampio soleggiamento e cielo sereno altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite di giorno.

Giovedì 16 febbraio

Nord: cielo coperto a causa di nebbie persistenti in pianura; più soleggiato invece sul resto dei settori. Temperature stazionarie.

Centro: prosegue la fase di tempo stabile sulle nostre regioni; possibili foschie mattutine sulle valli interne, soleggiato altrove.

Sud: alta pressione via via più presente su tutti i settori. La giornata pertanto trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso.