Instabilità residua sulla Sicilia nelle giornate di lunedì e martedì con vento di maestrale nella giornata di martedì che renderà difficili i collegamenti via mare e sarà fastidioso ma non creerà allerta o problemi. da mercoledì tempo sereno. L’ondata di maltempo è passata e, progressivamente, la situazione tende a normalizzarsi con temperature in rialzo fino a valori leggermente sopra la media stagionale. L’inverno, però, non è ancora finito e sono possibili nuove ondate di maltempo, anche se più contenute, nell’ultima Parte di febbraio a cavallo con i primi giorni di marzo ma questa tendenza dovrà essere confermato dai prossimi sviluppi

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO

Nord: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo.

Centro: A parte un po’ di nubi sulle regioni adriatiche, per il resto il cielo sarà più sereno. Clima anche mite di giorno, freddo di notte.

Sud: Al Sud un po’ di instabilità interesserà la Calabria e la Sicilia ioniche, per il resto avremo un cielo più coperto solo in Basilicata.

MARTEDI ’14 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo sarà più nuvoloso su coste adriatiche e Prealpi. Attese nebbie in pianura.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Soffieranno venti di Maestrale, a tratti anche moderati.

Sud: A parte un cielo più nuvoloso sui settori ionici e in Puglia, per il resto sarà sereno. Soffieranno venti moderati di Maestrale.

MERCOLEDI’15 FEBBRAIO

Nord: In questa giornata torneranno le nebbie, anche diffuse e persistenti, sulle zone pianeggianti. Sui rilievi il sole sarà prevalente.

Centro: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà con un po’ di nubi lungo le coste, un ampio soleggiamento e cielo sereno altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite di giorno.