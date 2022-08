Per giovedì 1 settembre, ancora caldo

Avvio di giornata prevalentemente stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di mercoledì 31 agosto. Sole con al massimo poche nuvole. Sarà così anche nelle ore pomeridiane e serali. Venti deboli o moderati da Ovest-Nord-Ovest, mari poco mossi.

Temperature in aumento

Tornano a salire le temperature per mercoledì. Massime previste tra i 29 ed i 33 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 32 a Catania, 29 ad Enna, 30 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 32 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Rovesci sparsi subito su Lombardia e Nordest, poi ancora sull’arco alpino. Sarà più soleggiato sul resto dei settori e in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo sulle regioni adriatiche e sull’alta Toscana con temporali a carattere sparso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, pomeridiane, tra Basilicata e Puglia, ma generalmente innocue.

Per giovedì 1 settembre, ancora caldo

Per la giornata di giovedì 1 settembre contesto meteo simile a quello del giorno precedente con tanto sole e poche nuvole. Possibile peggioramento nel Siracusano dove sono attese pioggerelle nelle ore pomeridiane.

Temperature in rialzo su Calabria e Sicilia, in nuovo calo dal pomeriggio-sera in Campania. Venti deboli o moderati da Ovest-Ovest-Sud-Ovest. Mari poco mossi.

Nord: Subito instabile al Nordest, poi sulle Alpi e quindi, entro sera nuovo peggioramento in arrivo dal Nordovest. Temperature massime in calo.

Centro: Al mattino avremo piogge sparse sulle coste tirreniche, poi, nel pomeriggio, forti temporali su Umbria e regioni adriatiche tutte.

Resto del Sud: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci potranno essere alcuni rovesci tra Basilicata e Puglia. Temperature stabili.

Venerdì 2 settembre

Nord: Venerdì, graduale peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio con rovesci temporaleschi a partire da Piemonte e Valle d’Aosta.

Centro: In questa giornata il tempo risulterà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso su Basilicata e Calabria (rare precipitazioni) e sul Salento, altrove sarà decisamente più sereno.