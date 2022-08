Per mercoledì 31 agosto, l'anticiclone mantiene stabili le temperature

Avvio di giornata stabile e prevalentemente soleggiato in Sicilia per la giornata di martedì 30 agosto, salvo locali annuvolamenti tra la bassa Calabria tirrenica e l’area dello Stretto di Messina. Al pomeriggio consueto sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne montuose, con occasione per nuovi rovesci temporaleschi a carattere sparso e localizzato su, Etna e Iblei, in rapido esaurimento entro sera.

Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali, in locale rinforzo lungo la fascia tirrenica e nell’area dello Stretto. Mari prevalentemente poco mossi.

Temperature stabili o in lieve rialzo

Rimangono stabili e calde con tendenza al rialzo le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 27 ed i 31 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 30 a Catania, 27 ad Enna, 29 a Messina, 29 a Palermo, 29 a Ragusa, 30 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata che partirà soleggiata, poi tenderà a peggiorare con temporali anche forti verso sera dal Nordovest vesto il Nordest.

Centro: La presenza di un campo di alta pressione garantirà un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: Con la presenza dell’alta pressione il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Soltanto sulla Calabria la nuvolosità sarà più diffusa.

Con i massimi dell’anticiclone ancora ben saldi all’altezza delle Baleari, persiste l’afflusso di correnti nordoccidentali al Sud Italia. Avvio di giornata prevalentemente stabile e soleggiato. Contesto più asciutto in Sicilia. Temperature in rialzo in Sicilia, in moderata flessione altrove. Venti deboli o moderati da Ovest-Nord Ovest, mari poco mossi.

Nord: Rovesci sparsi subito su Lombardia e Nordest, poi ancora sull’arco alpino. Sarà più soleggiato sul resto dei settori e in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo sulle regioni adriatiche con temporali nel corso del pomeriggio. Sole altrove.

Resto del Sud: dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare temporali su Appennini e zone vicine. Sole in Sicilia.