Arriva l’alta pressione e porta sole stabile in Sicilia, temperature in rialzo mentre le piogge saranno solo un ricordo in questa fase. Gli “spruzzi” improvvisi d’acqua potranno presentarsi localmente ancora nel pomeriggio di lunedì ma solo in via eccezionale poi questa residua instabilità sparirà del tutto con l’arrivo dell’anticiclone che da martedì porterà via anche i residui annuvolamenti sparsi. proprio questi residui locali, in diminuzione ma possibili ancora fino a martedì in alcune regioni del Sud, da mercoledì, comunque, non riguarderanno più la Sicilia neanche occasionalmente e localmente

Ecco, dunque, le previsioni del tempo rese note dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

LUNEDI’ 29 AGOSTO

Nord: Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle zone. Temperature pressoché invariate in entrambi i valori.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, nel pomeriggio alcune piogge potrebbero bagnare gli Appennini. Venti deboli.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, ma nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale sugli Appennini. Temperature stabili.

MARTEDI’ 30 AGOSTO

Nord: Pressione più debole con temporali, sparsi, più probabili al Nordovest; entro sera il maltempo si estenderà ai rilievi del Triveneto.

Centro: La presenza di un campo di alta pressione garantirà un ampio soleggiamento, ma non sulle coste toscane dove al mattino potrebbe piovere.

Sud: Con la presenza dell’alta pressione il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Soltanto sulla Calabria la nuvolosità sarà più diffusa.

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO

Nord: Rovesci sparsi subito su Lombardia e Nordest, poi ancora sull’arco alpino. Sarà più soleggiato sul resto dei settori e in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo sulle regioni adriatiche con temporali nel corso del pomeriggio. Sole altrove.

Sud: dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare temporali su Appennini e zone vicine. Sole in Sicilia.