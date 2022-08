Il caldo è tornata a farla da padrone su tutta la Sicilia. giornate soleggiate prettamente estive praticamente ovunque anche se ancora i pomeriggi potrebbero mostrare brevi e poco intense piogge isolate solo locali e di breve durata. Una condizione di improvvisa instabilità o annuvolamento che durerà ancora per due giorni ma solo nei pomeriggi e nelle aree interne di parte del meridione d’Italia e nelle aree interne della Sicilia. Martedì, poi, previsto l’arrivo di un nuovo anticiclone che spazzerà via le nuvole residue e porterà un ulteriore rialzo delle temperature anche se non ai livelli dei picchi registrati a luglio e inizio agosto.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia comunicate dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

DOMENICA 28 AGOSTO

Nord: Mattinata subito instabile su Lombardia e Nordest con precipitazioni temporalesche, meglio altrove. Nel pomeriggio ancora tempo instabile.

Centro: Dopo una mattinata con qualche pioggia sull’alta Toscana, nel pomeriggio temporali scoppieranno su Appennini e zone vicine ad essi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento; nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale tra Basilicata e Calabria.

LUNEDI’ 29 AGOSTO

Nord: Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle zone. Temperature pressoché invariate in entrambi i valori.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, nel pomeriggio possibile temporale sui rilievi tra Abruzzo e Marche.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, ma nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale sugli Appennini. Temperature stabili.

MARTEDI’ 30 AGOSTO

Nord: Martedì, pressione debole sulle nostra regioni, con temporali più probabili al Nordovest; entro sera il maltempo si estenderà al Nordest.

Centro: La presenza di un campo di alta pressione garantirà un ampio soleggiamento, ma non sui rilievi dell’Abruzzo dove potrebbe piovere.

Sud: Con la presenza dell’alta pressione il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Soltanto sulla Calabria la nuvolosità sarà più diffusa.