Pioggia e instabilità al Sud si avviano verso la fine. Ma prima di lasciare il meridione d’Italia mostreranno, ancora una volta, temporali improvvisi al pomeriggio di sabato. Si tratterà di piogge sparse e locali di breve durata ma che potranno, in alcuni casi, essere anche di forte intensità. da domenica torna a splendere il sole e da lunedì cessa del tutto la fase di instabilità che ha portato a piogge improvvise durante l’ultima settimana.

Le temperature, che non sono mai scese davvero anche se si è percepito meno caldo rispetto ai giorni di afa intensa, mostreranno una lieve risalita ma senza raggiungere i livelli massimi delle scorse settimane.

Ecco le previsioni del tempo rese note dal sito iLMeteo.it sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

SABATO 27 AGOSTO

Nord: Mattinata subito piovosa su Lombardia e piacentino, poi scoppieranno temporali sui settori alpini, prealpini e localmente pure in pianura.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali su Appennini e zone vicine ad essi.

Sud: Dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno tanti temporali sui rilievi e zone vicine ad essi. Venti deboli.

DOMENICA 28 AGOSTO

Nord: Mattinata subito instabile su Lombardia e Nordest con precipitazioni temporalesche, meglio altrove. Nel pomeriggio ancora tempo instabile.

Centro: Dopo una mattinata con qualche pioggia sull’alta Toscana, nel pomeriggio temporali scoppieranno su Appennini e zone vicine ad essi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, ma nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale tra Lucania e Calabria.

LUNEDI’ 29 AGOSTO

Nord: Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle zone. Temperature pressoché invariate in entrambi i valori.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, nel pomeriggio possibile temporale sui rilievi tra Abruzzo e Marche.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, ma nel pomeriggio potrebbe scoppiare qualche temporale sugli Appennini. Temperature stabili.