Per venerdì 15 luglio, stabile e soleggiato

Il consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale determina una giornata stabile e ben soleggiata in Sicilia per la giornata di giovedì 14 luglio.

Previsti, tuttavia, locali addensamenti in sviluppo al pomeriggio sui rilievi, solo isolatamente in grado di dar luogo a brevi acquazzoni (specie sugli Iblei).

Venti deboli dai quadranti settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in leggero aumento ma nella norma stagionale

Temperature minime in ulteriore lieve flessione; massime, al contrario, in generale aumento, ma ancora su valori prossimi alle medie di riferimento ed entro la norma stagionale.

Massime previste tra i 27 ed i 32 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 30 a Catania, 27 ad Enna, 30 a Messina, 31 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna l’anticiclone africano per cui la giornata si presenterà soleggiata e con temperature massime in aumento con punte fino a 36°C.

Centro: Arriva l’anticiclone africano che garantirà una giornata con tanto sole e temperature massime in aumento con punte di 36 gradi in Toscana.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono interessate dall’alta pressione che garantirà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno dappertutto.

Scenario meteorologico improntato al tempo stabile e ampiamente soleggiato in Sicilia anche per la giornata di venerdì 15 luglio. Temperature in rialzo: massime generalmente comprese tra 28 e 31°C lungo le aree costiere, fino a 33-35°C nelle pianure interne. Ventilazione debole o moderata, a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi.

Nord: Riecco l’anticiclone africano. Condizioni di bel tempo prevalente, temporali pomeridiani sulle Alpi orientali; clima via via più caldo.

Centro: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, 36 gradi a Firenze.

Resto Sud: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, picchi di 34 gradi.