Massime tra i 23 ed i 31 gradi

Alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato anche se in alcune zone interne potrebbero essere interessate da pioggerelle. Temperature stazionarie con punte di 31 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo nell’isola per mercoledì 29 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a molto mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature in Sicilia con massime comprese tra i 23 ed i 31 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 27 a Ragusa, 31 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Lieve aumento della pressione sulle nostre regioni, ma il tempo non sarà stabile ovunque. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso, soltanto sulle Alpi e localmente sulle zone vicine ad esse si potranno verificare dei rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio. Venti deboli che soffieranno dai quadranti settentrionali, mari poco mossi. Clima a tratti molto mite.

Centro e Sardegna. Atmosfera poco stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con una nuvolosità diffusa e precipitazioni dapprima sui settori adriatici, soprattutto su Abruzzo e Molise, poi, specie nel pomeriggio, su quelli appenninici e zone vicine. Sole prevalente in Toscana, Sardegna e coste laziali. I venti soffieranno debolmente da nord, il clima sarà a tratti caldo. Mari poco mossi.

Sud e Sicilia. La pressione non è forte sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile sui settori appenninici e zone vicine ad essi. Sono attesi temporali con locali grandinate e colpi di vento. Sul resto delle regioni e soprattutto lungo le coste, il tempo sarà più soleggiato e anche più caldo. Venti deboli da nord, mari generalmente poco mossi.

Giovedì 30 maggio

Continua l’alta pressione nell’isola con tempo stabile ed assolato ovunque.

Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Pressione in rapida diminuzione pertanto sin dal mattino ci saranno piogge e locali temporali al Nordest e in Lombardia. Nel corso della giornata le precipitazioni conquisteranno gran parte delle regioni, risultando a tratti temporalesche e alternate a schiarite. Attenzione invece alla notte quando arriveranno nubifragi diffusi in Lombardia. Venti da sud, clima mite.

Centro e Sardegna. Tempo in parziale peggioramento sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo subito molto nuvoloso su tutte le regioni, anche coperto in Umbria e sulle Marche. Nel corso del pomeriggio arriveranno delle precipitazioni irregolari su Marche, Umbria e Abruzzo, locali anche sulla Toscana interna. Sarà soleggiato altrove, soprattutto in Sardegna.

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco o localmente irregolarmente nuvoloso. Non si potrà escludere un veloce temporale pomeridiano sulla Puglia centrale. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi o anche calmi.