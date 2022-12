Per domenica 25 dicembre, Natale assolato

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico, litorale meridionale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Si alzano le massime

Aumentano le temperature massime nell’isola. Valori primaverili compresi tra 16 e 22 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento; 18 a Caltanissetta; 19 a Catania; 16 ad Enna, 18 a Messina, 22 a Palermo, 18 a Ragusa; 18 a Ragusa; 19 a Siracusa; 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Vigilia di Natale con nebbie in pianura e sulle vallate alpine, nubi sparse sul resto delle Alpi. Rara pioviggine sulla Liguria.

Centro: La vigilia di Natale trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto in Umbria, Marche e coste tirreniche. Clima mite.

Resto del Sud: Vigilia di Natale con un tempo asciutto e cielo più coperto lungo le coste tirreniche, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Per domenica 25 dicembre, Natale assolato

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, nelle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Nord: Natale con cielo coperto e localmente nebbioso sulle zone pianeggianti e prealpine, più soleggiato sulle Alpi. Pioviggine in Liguria.

Centro: Giorno di Natale con un cielo spesso coperto in Toscana, Umbria e sulle Marche, altrove invece si presenterà poco nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie mattutine in Basilicata e Campania, qui anche con molte nubi, sarà poco nuvoloso altrove.

Lunedì 26 dicembre

Nord: Cielo spesso coperto e localmente nebbioso in Pianura Padana e sui settori prealpini, schiarite attese soltanto sulle Alpi.

Centro: Giornata con cielo coperto su Toscana e Umbria, con poche nubi altrove. Attese nebbie sulle coste dell’Abruzzo. Venti meridionali.

Sud: Mattinata con possibili nebbie sulle coste ioniche, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.