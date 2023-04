Il Meteo in Sicilia, sole e temperature in aumento – LE PREVISIONI

Redazione di

20/04/2023

Alta pressione protagonista in Sicilia per giovedì 20 aprile. Sole, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio, e temperature in aumento nell’isola

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in aumento

Tornano a salire le temperature massime in Sicilia. Oscillano tra i 15 ed i 23 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 18 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 18 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo coperto, rovesci, temporali con grandine e neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri. Più sole su coste adriatiche.

Centro: In questa giornata il tempo sarà più piovoso sulla fascia adriatica, in Umbria e sulla Toscana. Sarà più soleggiato altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Sicilia, ma nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali in Basilicata e sul Gargano.

Per venerdì 21 aprile, sole si alterna a nuvole, possibili piogge

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: In questa giornata avremo un tempo più piovoso sui settori alpini e prealpini, maggiori schiarite interesseranno le zone pianeggianti.

Centro: Venerdì, tempo maggiormente stabile e soleggiato rispetto ai giorni scorsi; soltanto qualche rovescio pomeridiano sull’Appennino.

Resto del Sud: Venerdì, pressione che tende ad aumentare. Cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; temperature massime in aumento.

Sabato 22 aprile

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Clima mite.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento dappertutto e soprattutto con un clima più caldo, valori massimi fino a 24 gradi.

Sud: In questa giornata il sole non avrà problemi a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in deciso aumento.