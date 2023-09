Coda d'estate

Caldo senza esagerare con temperature che toccheranno anche i 32 gradi, sole ma poi arrivano le velature. Questa la situazione meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 4 settembre. L’anticiclone Bacco fa il suo percorso in Sicilia con una coda d’estate. Nello specifico, l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi.

Sul litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Bacco protegge le nostre regioni pertanto in questa giornata avremo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Centro: L’anticiclone africano porta il bel tempo che sarà prevalente dappertutto mentre le temperature massime saliranno fino a toccare i 32°C.

Sud: L’anticiclone africano Bacco è lambito da una goccia fredda. Giornata ventosa e meno calda e con tante nubi e piogge sulla Calabria.

Temperature

Massime comprese tra i 25 ed i 33 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 25 ad Enna, 28 a Messina, 29 Palermo, 31 a Ragusa, 31 a Siracusa, 28 a Trapani.

Martedì 5 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: Venti deboli orientali portano molte nubi al Nordovest, il cielo sarà più sereno altrove. Temperature in diminuzione di giorno.

Centro: Soffiano venti deboli orientali sulle nostre regioni per cui il sole sarà prevalente, ma le temperature massime diminuiranno.

Sud: Soffiano venti forti da nordest sulle nostre regioni, potranno scoppiare temporali su Calabria e Sicilia ioniche, più soleggiato altrove.

Mercoledì 6 settembre

Nord: Alta pressione Bacco che comanda il tempo e soffiano pure venti deboli da nord per cui il cielo si presenterà terso e limpido ovunque.

Centro: Questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento.

Sud: Una goccia fresca influenza le regioni per cui ci saranno forti temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia, più sole altrove.