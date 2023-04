Il Meteo in Sicilia, sole, bel tempo e temperature gradevoli – LE PREVISIONI

Redazione di

25/04/2023

Bel tempo grazie all’alta pressione che prosegue la sua azione in Sicilia anche per martedì 25 aprile, giorno della festa della Liberazione. Tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Le temperature, massime rimangono primaverili

Rimangono primaverili le temperature. Caldo quasi estivo in alcune località. Valori massimi previsti tra i 18 ed i 28 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 27 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 25 a Palermo, 21 a Ragusa, 28 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Bel tempo mite al Nordovest, tempo più instabile al Nordest dove non mancheranno precipitazioni sin dal mattino e fino a metà pomeriggio.

Centro: Dopo una mattinata in prevalenza stabile e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali su Marche, Umbria e Toscana interna.

Resto del Sud: La pressione tenderà a diminuire nel pomeriggio e sera quando giungeranno alcune occasionali precipitazioni tra Cilento e Pollino.

Per mercoledì 26 aprile, rimane il bel tempo

Ancora alta pressione che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e clima mite. Venti generalmente deboli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente sereno. Contenuto diminuzione termica per i venti di Maestrale.

Resto del Sud: Qualche pioggia in Puglia, Basilicata e sui rilievi calabresi. Altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Venti forti di Maestrale.

Giovedì 27 aprile

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo più nuvoloso al Nordovest e sui settori alpini, sereno altrove.

Centro: La giornata sarà ampiamente soleggiata, ma una maggior nuvolosità interesserà soltanto Toscana e Lazio, altrove il cielo sarà sereno.

Sud: Giovedì, pressione stabile. Soffiano venti dai quadranti settentrionali, cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni.