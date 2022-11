Per venerdì 4 novembre, atteso peggioramento

Il sole continua ad essere protagonista in Sicilia anche per la giornata di giovedì 3 novembre. Ma sono attesi annuvolamenti in serata. Le temperature rimangono stabili, ben oltre la media stagionale ma tenderanno a scendere. Tra sera e notte venti moderati meridionali.

Massime ancora primaverili

Continuano ad essere primaverili le temperature nell’isola. Massime previste tra i 19 ed i 25 gradi. Tendenti ad una lieve diminuzione. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 22 gradi a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giovedì, ulteriore perdita di pressione dell’atmosfera. Entro sera giungeranno precipitazioni via via più diffuse e intense.

Centro: Pressione in diminuzione su Toscana e Lazio dove pioverà in nottata. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per venerdì 4 novembre, atteso peggioramento

Condizioni atmosferiche in peggioramento con forti venti meridionali sulla Sicilia. Temporali di varia intensità entro sera sull’isola. Temporaneo aumento termico su parte della Sicilia per venti di caduta, calo termico altrove. Ionio da poco mosso a molto mosso; Basso Tirreno sino a mosso.

Nord: Condizioni di forte instabilità su Lombardia e Triveneto dove nevicherà sulle Alpi anche sotto i 1500 metri. Più soleggiato altrove.

Centro: Un’intensa perturbazione impatta su Toscana, Umbria e Lazio con rovesci diffusi anche temporaleschi. Locali piogge anche in Sardegna.

Resto del Sud: Tempo in forte peggioramento dalla Campania verso il resto delle regioni con piogge, temporali e nubifragi. Asciutto sui settori ionici.

Sabato 5 novembre

Nord: La pressione è in deciso aumento per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata salvo ultimi rovesci sulla Romagna. Freddo mattutino.

Centro: Un ciclone interessa le regioni per cui la giornata vedrà precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni adriatiche, altrove più sole.

Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su tutte le regioni dove sono attese forti piogge, temporali, venti forti e mareggiate.