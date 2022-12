Per venerdì 16 dicembre, altra giornata soleggiata

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature primaverili

Salgono ancora le temperature con valori massimi praticamente primaverili compresi tra i 18 ed i 24 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 21 a Catania, 18 ad eEnna, 20 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 23 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che provocherà piogge diffuse a partire da ovest verso est. Neve in Piemonte.

Centro: Un’intensa perturbazione investe tutte le regioni con precipitazioni diffuse e anche abbondanti su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Resto del Sud: La pressione aumenta per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso salvo piogge su ovest Sardegna e piovaschi in Campania.

Per venerdì 16 dicembre, altra giornata soleggiata

La situazione meteo non cambierà di molto neppure per venerdì 16 dicembre. Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Molte nubi al Nordovest, altrove avremo un tempo instabile con precipitazioni diffuse su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Centro: Pressione debole sulle nostre regioni. Piogge e temporali bagneranno Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, meno le Marche. Asciutto altrove.

Resto del Sud: Piogge e qualche temporale potranno interessare la Sardegna occidentale e la Campania. Altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Sabato 17 dicembre

Nord: Torna l’alta pressione a garantire una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni salvo più nubi e piovaschi in Emilia Romagna.

Centro: Si potranno verificare alcune piogge a carattere sparso, ma intermittenti e alternate a schiarite soleggiate. Bel tempo in Sardegna.

Sud: Alcune piogge potranno interessare gli Appennini e le coste campane, per il resto il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso.