La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Risalgono le temperature

Temperature in risalita e ben al di sopra della media in Sicilia. Previsti dai 14 ai 23 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 22 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 23 a Palermo, 17 a Ragusa, 23 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo sarà più coperto in Emilia Romagna, Liguria di levante e coste venete e friulane, con nubi sparse sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione farà peggiorare il tempo via via più diffusamente e fortemente su gran parte delle regioni, migliorerà verso sera.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse soltanto su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, nubi sparse altrove.

Per giovedì 15 dicembre, stabile e soleggiato

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che provocherà piogge diffuse a partire da ovest verso est. Neve sulle Alpi.

Centro: Un’intensa perturbazione investe tutte le regioni con precipitazioni diffuse e anche abbondanti su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso. Attesi alcuni piovaschi isolati sul Cilento. Clima decisamente mite di giorno.

Venerdì 16 dicembre

Nord: Cielo coperto al Nordovest, altrove piogge dapprima sull’Emilia Romagna orientale e sul triestino, poi anche sul Veneto. Neve sui confini.

Centro: Pressione debole sulle nostre regioni. Piogge e temporali bagneranno Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, meno le Marche. Asciutto altrove.

Sud: Piogge e qualche temporale potranno interessare la Campania nel corso del giorno. Altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso.