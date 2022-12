Festa di Santa Lucia con la pioggia in Sicilia. Le previsioni del sito iLMeteo.it parlano di precipitazioni su tutte le province dell’isola e di cielo coperto per tutta la giornata di martedì e mercoledì. La pioggia comparirà a tratti, poi andrà via per tornare qualche ora dopo. I fenomeni non saranno, però, intensi ne duraturi, anche se ripetuti più volte durante la giornata. le temperature, già scese nelle ultime ore, si attestano, adesso, sulle medie stagionali per restarvi. Giovedì, invece, pur con temperature stabili, la pioggia dovrebbe cessare per lasciare spazio a una maggiore stabilità

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

Nord: Cielo coperto e nevicate deboli fino in pianura al Nordovest e in Emilia, più soleggiato sul Friuli Venezia Giulia. Clima gelido.

Centro: Clima freddo sulle nostre regioni e con un cielo prevalentemente coperto e con precipitazioni in movimento da ovest verso est.

Sud: Piogge via via più diffuse a partire dai settori tirrenici verso il resto delle zone. Temperature massime di poco sopra i 10 gradi.

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

Nord: Il cielo sarà più coperto in Emilia Romagna, Liguria di levante e coste venete e friulane, con nubi sparse sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione farà peggiorare il tempo via via più diffusamente e fortemente su gran parte delle regioni, migliorerà nel pomeriggio.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse soltanto su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, nubi sparse altrove.

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che provocherà piogge diffuse a partire da ovest verso est. Neve sulle Alpi.

Centro: Un’intensa perturbazione investe tutte le regioni con precipitazioni diffuse e anche abbondanti su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Sud: Giovedì, fatta eccezione per qualche pioggia su Campania, Basilicata e Gargano, la giornata risulterà decisamente stabile ovunque.