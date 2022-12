Meteo Sicilia, temperature in discesa e venti freddi LE PREVISIONI

Redazione di

12/12/2022

Incursione di venti freddi sull’Italia e in particolare in arrivo sul Sud e sulla Sicilia. Temperature in progressiva discesa saranno accompagnate da foschie e nebbie mattutine nelle zone di montagna. Lunedì nel segno dell’instabilità mentre a partire da martedì torneranno le piogge, a tratti anche intense. Da mercoledì, dopo le piogge del mattino, ulteriore peggioramento nel pomeriggio anche se per nessuna delle giornate in questione sono attesi fenomeni intensi e duraturi dunque nessuna allerta meteo al momento.

Il sito iLMeteo.it comunica le sue previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area del paese e giorno per giorno e la tendenza è sempre al peggioramento.

LUNEDI’ 12 DICEMBRE

Nord: Lunedì, irrompono venti gelidi dal Nord Europa. Il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Più freddo.

Centro: Lunedì, irrompono venti gelidi dal Nord Europa. Giornata con nubi sparse sulle Adriatiche e in Sardegna, cielo sereno altrove.

Sud: Freddi venti dal Nord Europa. Tempo un po’ instabile sul basso Tirreno, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque.

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

Nord: Cielo coperto e nevicate deboli fino in pianura al Nordovest e in Emilia, più soleggiato sul Friuli Venezia Giulia. Clima gelido.

Centro: Cielo prevalentemente coperto e con precipitazioni a carattere sparso su Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nevose a bassa quota.

Sud: Piogge via via più diffuse a partire dai settori tirrenici verso il resto delle zone. Temperature massime di poco sopra i 10 gradi.

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

Nord: Una perturbazione interessa l’Emilia Romagna con piogge diffuse, piovaschi su Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia, asciutto altrove.

Centro: Una perturbazione farà peggiorare il tempo via via più diffusamente sulle regioni tirreniche e in Sardegna con piogge intense.

Sud: Dopo le piogge mattutine su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio peggiorerà sulle regioni che si affacciano al Tirreno.