Allerta gialla in quattro province

Ancora condizioni di maltempo sino a sera su Campania e Calabria, spiccata instabilità temporalesca in Sicilia. Forti venti nord-occidentali con raffiche locali sino a 70-90 km/h per domenica 11 dicembre. Ionio e Basso Tirreno da molto mosso a agitato.

Temporali, acquazzoni, venti forti, temperature in discesa e possibili disagi. Continua il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla nelle province di Palermo, Messina, Agrigento e Trapani. Lo annuncia la protezione civile regionale con l’avviso 22344 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Condizioni meteo avverse: L’avviso indica condizioni meteo avverse. In pratica “dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 10 dicembre, si prevedono: per 24-30 ore, venti di burrasca occidentali o nordoccidentali con mareggiate lungo le coste esposte; per 18-24 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni: “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia nord-orientale, con cumulate generalmente moderate; da

isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia occidentale, con cumulate deboli o puntualmente moderate.

Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche temporalesche, al primo mattino, temporanea attenuazione nel resto della giornata”.

Mari: Agitati i bacini occidentali e meridionali

Venti: Di burrasca occidentali.

Temperature in lieve ribasso

Scendono leggermente le temperature in Sicilia. Massime che oscillano tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ultime piogge su Lombardia e Nordest. Migliorerà soltanto in serata. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Clima più freddo.

Centro: Piogge su Toscana, Umbria e Marche. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Venti forti e mari agitati.

Resto del Sud: Condizioni di tempo a tratti instabili in questa giornata. Piogge bagneranno i rilievi calabresi specie entro metà giornata; sole altrove.

Per lunedì 12 dicembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da agitato a molto mosso.

Nord: Lunedì, irrompono venti gelidi dal Nord Europa. Il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Più freddo.

Centro: Lunedì, irrompono venti gelidi dal Nord Europa. Giornata con nubi sparse sulle Adriatiche e in Sardegna, cielo sereno altrove.

Resto del Sud: Freddi venti dal Nord Europa. Tempo un po’ instabile sul basso Tirreno, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque.

Martedì 13 dicembre

Nord: Cielo coperto e nevicate deboli fino in pianura al Nordovest e in Emilia, più soleggiato sul Friuli Venezia Giulia. Clima gelido.

Centro: cielo prevalentemente coperto e con precipitazioni a carattere sparso su Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nevose a bassa quota.

Sud: Piogge via via più diffuse a partire dai settori tirrenici verso il resto delle zone. Temperature massime di poco sopra i 10 gradi.