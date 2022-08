Per domenica 21 agosto la tregua dall'afa regge

L’afa da una tregua alla Sicilia. Il vortice ciclonico continua a interessare il Sud ed anche l’isola per la giornata di sabato 20 agosto, apportando locali piovaschi o temporali più intensi sui rilievi montuosi soprattutto nel corso del pomeriggio. Venti moderati occidentali. Ionio e Basso Tirreno da quasi calmo a mosso.

Temperature in ulteriore lieve calo

Scendono ancora le temperature in Sicilia. Valori più consoni al periodo stagionale. Massime previste tra i 25 ed i 33 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 31 a Catania, 25 ad Enna, 29 a Messina, 30 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa e 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva l’alta pressione delle Azzorre per cui la giornata trascorrerà con più nubi soltanto lungo i confini alpini. Clima caldo.

Centro: Ci sarà l’alta pressione a garantire una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Clima caldo.

Resto del Sud: I venti di Maestrale abbassano le temperature che torneranno in media con il periodo. La giornata sarà più piovoso sulla Calabria.

Per domenica 21 agosto la tregua dall’afa regge

Prosegue l’afflusso di correnti settentrionali che mantiene in vita una moderata variabilità in particolar modo lungo il basso versante tirrenico con anche il rischio di qualche debole piovasco. Nel contempo favorisce la formazione nel corso del pomeriggio di locali rovesci o temporali su Appennino e interne campane. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature in ulteriore lieve calo.

Nord: Bel tempo con cielo più nuvoloso su Alpi e Friuli Venezia Giulia. Attesi piovaschi sui confini alto atesini. Clima caldo gradevole.

Centro: Al centro, alta pressione delle Azzorre e venti di Maestrale. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: Soffiano venti di Maestrale che addossano molte nubi sul basso Tirreno. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente e il cielo sereno.