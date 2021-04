LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature in rialzo e condizioni di cielo sereno un po’ ovunque in Sicilia per la giornata di domani, mercoledì 28 aprile. Sarà, dunque, una giornata primaverile con prime punte di caldo soprattutto nelle zone ioniche. Il cielo sarà sereno nella maggior parte della regione ma a Palermo, Trapani ed Enna potrebbe presentarsi qualche nuvola ma non sono previste precipitazioni.

Colonnina di mercurio in rialzo ovunque, dunque, con minime che si attesteranno dai 10 gradi di Enna ai 16 di Messina e massime tra i 19 gradi di Trapani ed i 28 di Ragusa e Siracusa. Venti soffieranno ad un intensità tra il debole ed il moderato. Calmi, invece, i mari.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, qualche piovasco potrà interessare l’Emilia Romagna e i rilievi occidentali e centrali, come il Friuli Venezia Giulia.

In centro, la maggior probabilità di precipitazioni sarà in Umbria, in Toscana e sulle Marche, anche con temporali o locali gradinate, soleggiato altrove. Venti meridionali.

Nel resto del sud: la giornata trascorrerà con un condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima caldo su molte regioni.

Per giovedì 29 aprile

Al nord Il tempo risulterà fortemente instabile su tutti i settori, con temporali anche intensi sui rilievi e sulla pianura padana. Più asciutto solo sull’Emilia Romagna. Temperature in calo.

In centro, la giornata di giovedì sarà caratterizzata da un tempo instabile con rovesci temporaleschi sulla Toscana centro-settentrionale, piovaschi su Lazio e Sardegna, nubi sparse altrove.

Al sud la giornata trascorrerà con un condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà con nubi sparse sulle regioni peninsulari e sereno in Sicilia. Clima caldo su molte regioni.