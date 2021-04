LE PREVISIONI NELL’ISOLA

Le nuvole fanno spazio al sole. Dopo giorni di pioggia e di instabilità, la giornata di domani, domenica 25 aprile, in Sicilia presenterà generalmente un cielo sereno.

I venti saranno da moderati a deboli in tutte le provincie. Per quanto riguarda i mari, invece, inizialmente molto mosso lo Ionio che però andrà in attenuazione. Le temperature sono in risalita ovunque e generalmente più primaverili. Le minime andranno dai 4 gradi di Enna ai 14 di Messina mentre le massime supereranno in quasi tutta l’isola i 20 gradi ed oscilleranno tra i 24 di Siracusa ed i 18 di Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso su Triveneto, Liguria e rilievi in genere. Clima molto mite.

In centro, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente o, al massimo, poco nuvoloso e con un clima decisamente mite.

Nel resto sud, invece, la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno o solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime tra 17 e 20 gradi.

Per lunedì 26 aprile

La giornata sarà caratterizzata al nord da un graduale peggioramento del tempo con cielo coperto e precipitazioni via via più diffuse a partire dalla sera e notte. Venti meridionali.

Al centro si registra una pressione in calo sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Infine al sud, l giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno in Sicilia, Calabria e sul Salento, a tratti nuvoloso altrove.