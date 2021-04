LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Continua il maltempo in Sicilia con un inverno che sembra deciso a non dare spazio alla primavera anche se le condizioni generalmente miglioreranno rispetto ad oggi in gran parte della regione. Domani, sabato 24 aprile, in quattro province dell’Isola saranno interessate da una nuova allerta gialla diramata dalla protezione Civile regionale. In particolare sono state segnalate precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e tendenti a isolate dopo le prime ore della giornata, su Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui settori tirrenici centrali e restanti settori ionici dell’isola, con quantitativi cumulati deboli.

I venti saranno forti nord-orientali con locali raffiche di burrasca sui settori meridionali ed orientali. I mari, invece, saranno molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino ad agitato quest’ultimo al largo.

Temperature stabili con minime che vanno dai 6 gradi di Enna ai 13 di 15 di Messina. Massime in quasi tutta l’Isola sotto i 20 gradi tranne che ad Agrigento dove sono previsti 21 gradi.

Nel resto d’Italia

La giornata al nord sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso in pianura, con più nubi sui rilievi, ma senza piogge.

In centro, invece, la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento su tutte le regioni peninsulari, nubi sparse invece interesseranno la Sardegna centro-meridionale. Temperature in crescita.

Al sud la giornata trascorrerà con una mattinata un po’ instabile con piogge a tratti moderate, poi migliorerà con precipitazioni in diminuzione e più intermittenti. Venti settentrionali.

Per domenica 25 aprile

Nord con giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso su Triveneto, Liguria e rilievi in genere. Clima molto mite.

Al centro la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e con un clima decisamente mite.

Infine al sud la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento. Sereno o solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime tra 17 e 20 gradi.