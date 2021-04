LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Piogge, venti e mari mossi. È nuovamente allerta gialla nella nostra isola. La protezione civile siciliana ha dichiarato l’allerta gialla che sarà valida fino alla mezzanotte di domani venerdì 23 aprile.

Se già oggi abbiamo assistito a piogge più o meno intense e ad una diminuzione delle temperature, domani ci sarà un altro peggioramento generale. L’allerta gialla, infatti, è estesa a sette province.

Le piogge saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Per quanto riguarda i venti, soffieranno forti da nord-orientali sulla Sicilia meridionale ed orientale. Molto mossi, invece il mar Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Le temperature sull’isola saranno più fresche. Minime tra i 7 gradi di Enna ed i 15 di Catania e Messina, mentre le massime oscilleranno tra gli 11 di Enna ed i 17 gradi di Palermo e Trapani.

Nel resto d’Italia

Quella di venerdì al nord vedrà su tutte le regioni uno scenario meteorologico assolutamente stabile e soleggiato, qualche foschia mattutina potrà interessare le pianure del Nordest. Temperature in aumento.

Al centro, invece, piogge e temporali potranno bagnare la Sardegna, piovaschi in Molise ed in Abruzzo; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Clima via via più mite ovunque.

Al sud la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse su gran parte delle province, a tratti moderate. Temperature massime tra 10 e 17°.

Per sabato 24 aprile

Al nord la giornata di sabato sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso in pianura, con più nubi sui rilievi, ma senza piogge.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento su tutte le regioni peninsulari, nubi sparse invece interesseranno la Sardegna centro-meridionale. Temperature in crescita.

Al sud la giornata trascorrerà con una mattinata un po’ instabile con piogge a tratti moderate, poi migliorerà con precipitazioni in diminuzione e più intermittenti. Venti settentrionali.