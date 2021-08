Torna l'afa e si intensificano le ondate di calore

Le ondate di calore si intensificheranno per la giornata dell’8 agosto con picchi di 40 gradi

Temperature in risalita già dal 7 agosto: a Catania previsti 39 gradi, a Palermo 36

Valori alti anche nelle altre città con valori roventi, non lontani dai 40 gradi

Caldo torrido nuovamente protagonista in Sicilia. Tornano a salire le temperature che nel weekend avranno picchi di 40 gradi. L’afa, infatti, rompe la tregua nella nostra isola. Per le giornate del 7 e dell’8 agosto, inoltre, sono previste ondate di calore che si intensificheranno fino a livello arancione.

Dal punto di vista meteo, si segnala un cielo soleggiato mentre di sera ci sarà qualche velatura ma non sono previste precipitazioni. Venti deboli e moderati, mari quasi calmi e poco mossi mentre nel Trapanese arriveranno ad essere mossi.

Bollino giallo a Catania e Palermo

La protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino (166) per il rischio incendi ed ondate di calore. Per il 7 agosto previsti a Catania 39 gradi di massima percepita, a Palermo 36 gradi percepiti. In entrambe le città sarà una giornata da bollino giallo. A Messina non ci sarà alcun’allerta e sono previsti 33 gradi.

Caldo nelle altre città

Nelle altre città della Sicilia farà caldo. Nel Trapanese sono previsti 38 gradi, 34 nel Nisseno, 33 nel Ragusano, nell’Ennese e nell’Agrigentino.

Rischio incendi alto in tre province

La stessa nota della protezione civile siciliana indica che in tre province dell’isola ci sarà una pericolosità alta per il rischio incendi. Attenzione (rossa) nell’Ennese, Palermitano e Trapanese. Nelle altre sei province pericolosità media e preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Nel nord Italia, una nuova perturbazione raggiunge le regioni settentrionali: temporali e piogge aggrediranno inizialmente il Nordovest, per poi estendersi anche al Nordest con il passare delle ore.

Al centro, la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori massimi meno roventi.

Nel sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature meno roventi.

Per domenica 8 agosto, bollino arancione e 40 gradi

Le condizioni meteo nella nostra isola non mostreranno grandi novità rispetto ai giorni precedenti. Per domenica 8 agosto è previsto cielo soleggiato ovunque con alcune velature al mattino nel Trapanese, Palermitano e zone interne. Velature che nel pomeriggio si estenderanno alle altre zone della Sicilia ma non sono previste precipitazioni.

Venti deboli e moderati. Mari poco mossi e mossi nel Trapanese e nell’Agrigentino.

Il caldo si intensificherà. E sarà rovente. Sono previsti 40 gradi a Catania, 37 a Palermo. In queste due città le ondate di calore saranno di livello 2 (arancione). Si boccheggerà anche a Messina: la nota indica 37 gradi percepiti e conseguente bollino giallo.

Valori alti anche nelle altre città: 37 gradi a Trapani, previsti 36 gradi a Caltanissetta, 35 a Ragusa ed Agrigento.