le previsioni in sicilia

L’insistenza di un flusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali favorirà le condizioni di instabilità atmosferica che hanno caratterizzato l’intera settimana e che persisteranno per tutta la giornata della domenica, anche se in forma più attenuata.

Infatti sono attesi ancora dei rovesci pomeridiani su tutto il sud della penisola con prevalenza di ampie schiarite sui settori costieri campani e su gran parte della Sicilia.

Nel dettaglio, sulla costa tirrenica e sul litorale ionico sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata mentre, sul litorale meridionale, inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Sulle zone interne i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, a volte compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Temperature in lieve ripresa nei valori massimi, specie nelle aree non interessate dalle precipitazioni, inferiori alle medie climatiche del periodo con estremi di 25°C e punte di 33°C.

Venti settentrionali da deboli a localmente moderati.

Mari mossi o localmente poco mossi, in particolare mossi il Basso Tirreno e il Canale, da mosso a poco mosso il Mare di Sicilia.