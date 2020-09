le previsioni del tempo nell'isola

La perturbazione dal Nord Africa si allontana dalle nostre regioni portando un graduale miglioramento. Residua nuvolosità su Sicilia tirrenica, rilievi della Calabria, con qualche breve fenomeno in locale sconfinamento sulle coste ioniche, e sulle aree interne della Campania.

Il flusso d’aria umida proveniente dal nord Africa che sta interessando le nostre regioni meridionali causerà nuvolosità diffusa ma poche precipitazioni tra Campania e Calabria e tempo più instabile in Sicilia, con rovesci e locali temporali, specie sulle province orientali. Giovedì probabili precipitazioni sulla Sicilia tirrenica, in intensificazione durante la serata.

L’isola infatti risente di un vortice ciclonico in prossimità della Tunisia e in avanzamento lento verso levante: anche tra venerdì e sabato sono attese dunque ancora molte nubi ed associate precipitazioni; sulle regioni peninsulari invece non sono previste precipitazioni, ma solo innocue velature in veloce transito in Calabria.

Temperature stabili e più miti rispetto alle passate giornate, in lieve calo sulle zone ioniche.

Venti orientali deboli con rinforzi.

Mari poco mossi sul versante settentrionale e mossi su quello meridionale.