Ecco le previsioni domenica 1 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4450 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Perturbazioni nel fine settimana

A seguire complice una rimonta dell’anticiclone africano, le temperature subiranno una nuovo aumento con valori massimi anche vicini ai 40°C nelle zone interne della Campania; continuerà però della residua instabilità sull’entroterra di Calabria e Sicilia. Estate che durerà sino alla prima settimana di settembre, prima di un possibile e radicale cambiamento della circolazione atmosferica per una ciclogenesi mediterranea.

Temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Caronte si rinforza e così in questa giornata l’atmosfera sarà stabile su tutte le regioni. Il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso, specie in montagna. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Caronte aumenta la sua potenza. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere prevalentemente sereno o magari con qualche nube in più soltanto sui settori appenninici. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi e ancora piuttosto caldi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su molte zone, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio invece aumenterà l’instabilità sulla Calabria, specie interna, anche con occasionali precipitazioni. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mari poco mossi.

Lunedì 2 settembre

L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

