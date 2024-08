Piogge e disagi ma temperature stazionarie

Possibili piogge ma in attenuazione a causa della rimonta dell’alta pressione che dovrebbe portare ad un miglioramento delle condizioni rispetto alle scorse ore. Rimane però l’allerta gialla in tutta l’isola nonostante le temperature siano attese calde. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 29 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Allerta gialla in Sicilia

Nuova allerta gialla in tutte e nove le province della Sicilia. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale sul rischio meteo idrogeologico ed idraulico 24241. Questo a causa del maltempo con precipitazioni “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone interne del resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”

Temperature

Rimangono calde e stazionarie le temperature. Massime tra i 28 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 28 ad Enna, 33 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Caronte torna a rinforzarsi. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Sono attesi isolati temporali sui confini alpini. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Centro e Sardegna. Caronte, l’anticiclone subtropicale, aumenta la sua potenza in questi ultimi giorni di agosto. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo si presenterà ovunque sereno o con qualche nube in più soltanto sui settori montuosi del Lazio, anche con brevi rovesci. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi. Clima caldo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte torna a rinforzarsi sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con un cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio o breve temporale pomeridiano sui rilievi di Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Campania. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Venerdì 30 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone africano Caronte si rinforza e così in questa giornata l’atmosfera sarà stabile su tutte le regioni. Il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso, specie in montagna. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Caronte aumenta la sua potenza. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere prevalentemente sereno o magari con qualche nube in più soltanto sui settori appenninici. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi e ancora piuttosto caldi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su molte zone, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio invece aumenterà l’instabilità sulla Calabria, specie interna, anche con locali precipitazioni. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mari poco mossi.