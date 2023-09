Temperature in discesa

Piogge, instabilità ed allerta gialla con temperature in discesa con massime non superiori ai 26 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 25 settembre che presenta variabilità.

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23167 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che indica allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola.

Si legge che le precipitazioni potrebbero essere: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Venti: Localmente forti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sulla Sicilia occidentale.

Ancora in discesa le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 18 ed i 25 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 25 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso al nordest e più sereno al nordovest. Temperature massime in aumento.

Centro: Il tempo sarà soleggiato su Umbria, Toscana e Lazio, ci saranno ancora rovesci irregolari sul resto delle regioni. Clima più caldo.

Sud: Un ciclone influenza le nostre regioni per cui il tempo sarà diffusamente instabile con temporali, più forti in Calabria e Sicilia.

Martedì 26 settembre

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca che porta ampi rasserenamenti dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima caldo.

Centro: Nubi irregolari soltanto su Abruzzo e Molise, altrove il bel tempo sarà prevalente e il clima tornerà ad avere caratteristiche estive.

Sud: Un ciclone genera forti temporali e nubifragi a carattere sparso su Calabria, Sicilia tirrenica e ionica e Basilicata, più sole altrove.

Mercoledì 27 settembre

Nord: Regime di alta pressione per cui anche questa giornata vedrà un ampio soleggiamento, un cielo terso e limpido e un clima a tratti estivo.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime tipicamente estive e fino a 30 gradi.

Sud: La pressione aumenta, in questa giornata ci saranno ancora alcune precipitazioni in Calabria, altrove invece il cielo sarà poco nuvoloso.