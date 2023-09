Torna l’alta pressione in Sicilia e questo significa una breve pausa dalle piogge forti protagoniste nella giornata di ieri. Ma non sono escluse deboli precipitazioni. Previsto anche un abbassamento delle temperature. Queste le previsioni meteo nell’isola per la giornata di domenica 24 settembre.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 19 ed i 28 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 28 a Catania, 19 ad Enna, 25 a Messina, 26 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa; 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo ultime piogge mattutine in Romagna. Clima decisamente mite.

Centro: In questa giornata condizioni di maltempo interesseranno le regioni adriatiche, altrove avremo un cielo poco nuvoloso. Clima mite.

Sud: Un vortice influenza le nostre regioni provocando un tempo spiccatamente instabile con possibilità di forti temporali con grandine.

Lunedì 25 settembre

Per lunedì 25 settembre, la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso al nordest e più sereno al nordovest. Temperature massime in aumento.

Centro: Il tempo sarà soleggiato su Umbria, Toscana e Lazio, ci saranno ancora rovesci irregolari sul resto delle regioni. Clima più caldo.

Sud: Il tempo sarà diffusamente piovoso in Sicilia e spiccatamente instabile sul resto delle regioni. Temperature in diminuzione.

Martedì 26 settembre

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima caldo.

Centro: Nubi irregolari soltanto su Abruzzo e Molise, altrove il bel tempo sarà prevalente e il clima tornerà ad avere caratteristiche estive.

Sud: Un ciclone genera forti temporali e nubifragi a carattere sparso su Calabria, Sicilia tirrenica, Basilicata e Puglia, più sole in Campania.