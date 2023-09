Allerta gialla a Palermo e Messina

Dopo giorni in cui sono stati protagonisti sole e caldo torna l’instabilità in Sicilia. Per la giornata di sabato 23 settembre sono previste piogge e possibili temporali con tanto di allerta gialla a Palermo e Messina per il rischio meteo-idrogeologico così come indicato nell’avviso 23265 della protezione civile regionale. Scendono inoltre le temperature con massime previste tra i 25 ed i 31 gradi.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio ; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla a Palermo e Messina

Sono attese piogge e temporali con allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese ma sono attese precipitazioni anche nel Catanese, Agrigentino e Trapanese.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola con massime comprese tra i 25 ed i 31 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 31 a Catania, 25 ad Enna, 26 a Messina, 29 a Palermo 27 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Rovesci e temporali su Lombardia e Nordest, altrove il tempo inizierà a migliorare con maggiori spazi soleggiati. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da una diffusa instabilità dal Lazio verso le Marche e le coste adriatiche, più sole altrove.

Sud: Si avvicina un ciclone. Giornata con cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali via via più diffusi su tutte le regioni.

Domenica 24 settembre

Prosegue l’instabilità in Sicilia: sole e nuvole si alternano. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo ultime piogge mattutine in Romagna. Clima decisamente mite.

Centro: In questa giornata condizioni di maltempo interesseranno le regioni adriatiche, altrove avremo un cielo poco nuvoloso. Clima mite.

Sud: Un vortice influenza le nostre regioni provocando un tempo spiccatamente instabile con possibilità di forti temporali con grandine.

Lunedì 25 settembre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso al nordest e più sereno al nordovest. Temperature massime in aumento.

Centro: Il tempo sarà soleggiato su Umbria, Toscana e Lazio, ci saranno ancora rovesci irregolari sul resto delle regioni. Clima più caldo.

Sud: Il tempo sarà diffusamente piovoso in Sicilia e spiccatamente instabile sul resto delle regioni. Temperature in diminuzione.