Sabato 23 settembre, aumenta la nuvolosità

Continua il caldo estivo in Sicilia con tanto di bollino giallo a Palermo e Catania per la giornata di venerdì 22 settembre anche se è previsto l’indebolimento dell’alta pressione con l’arrivo di nuvole, possibili precipitazioni, e l’abbassamento delle temperature per questo fine settimana.

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Bollino giallo a Palermo e Catania

Come per la giornata di ieri, anche oggi Palermo e Catania saranno interessate da un caldo anomalo con temperature massime percepite di 35 e 37 gradi.

A Messina, invece, viene indicato un valore massimo di 35 gradi percepiti. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 212 sul rischio incendi ed ondate di calore.

La situazione, tuttavia, dovrebbe migliorare sensibilmente per la giornata successiva. Nello stesso avviso, intatti, è previsto un abbassamento delle temperature massime percepite al punto da eliminare lo status di bollino giallo. Indicati per sabato 23 settembre 32 gradi percepiti a Palermo ed a Messina, 36 a Catania.

Temperature alte

Rimangono alte le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 26 ed i 37 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 37 a Catania, 26 ad Enna, 29 a Messina, 37 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Un’intensa perturbazione raggiunge le nostre regioni con piogge e temporali via via più diffusi e forti e possibili ovunque.

Centro: Dopo una mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso, entro sera giungeranno temporali su Toscana e Lazio, sempre molte nubi altrove.

Sud: Anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso da mattino a sera.

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo in Sicilia l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio ; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord: Rovesci e temporali su Lombardia e Nordest, altrove il tempo inizierà a migliorare con maggiori spazi soleggiati. Temperature stazionarie.

Centro: In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare con piogge e temporali forti su Lazio, Umbria e regioni adriatiche, più sole altrove.

Sud: Si avvicina un ciclone. Giornata con cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali via via più diffusi su tutte le regioni.

Domenica 24 settembre

Nord: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo ultime piogge mattutine in Romagna. Clima decisamente mite.

Centro: In questa giornata condizioni di maltempo interesseranno le regioni adriatiche, altrove avremo un cielo poco nuvoloso. Clima mite.

Sud: Un vortice influenza le nostre regioni provocando un tempo spiccatamente instabile con possibilità di forti temporali con grandine.