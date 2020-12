le previsioni nell'isola

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Temperature in generale stabili, con estremi di 11°C e punte di 17°C. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Al Nord molte nubi sulla Liguria e in Valpadana con deboli piogge sulla Liguria, meglio altrove. Entro sera peggiora su tutto il

Nordovest. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 11. Al Centro in prevalenza nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia tra Toscana e alto Lazio. Meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 13 e 16. Al Sud variabile lungo i settori tirrenici con qualche pioggia tra Campania e Calabria, ampie schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse in intensificazione serale su Friuli e Veneto. Neve in calo fino a 800-1100 metri. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14. Al Centro nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche con piogge e locali

rovesci, nuvoloso ma asciutto sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Sud cielo spesso nuvoloso sul versante tirrenico con locali piogge sulla Campania. Maggiori schiarite su Adriatico e Ionio. Temperature

stabili, massime tra 14 e 18.

Venerdì – Al Nord migliora su Alpi e pedemontane, instabile altrove con piogge e nevicate fino a bassa quota, specie su basso Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 5 e 8. Al Centro ulteriore peggioramento con piogge, rovesci e temporali diffusi.

Neve in calo in Appennino fino a quote collinari. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Sud peggiora entro sera su Sicilia, Calabria e Campania con piogge e temporali, nubi ma pochi fenomeni su Ionio e Salento. Temperature stabili, massime tra 14