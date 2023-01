Temperature stazionarie

Nuovo impulso instabile in transito sul Nord Sicilia per la giornata di giovedì 12 gennaio con piogge e rovesci temporaleschi sul Messinese. Fenomenologia più blanda, sporadica ed intermittente – in un contesto di generale variabilità atmosferica – su Trapanese, Palermitano, Sicani, Ennese settentrionale e area etnea, a carattere isolato sul Siracusano nel corso della sera.

Ancora probabili nevicate di debole o moderata entità sulla cima dei Nebrodi e delle Madonie (specie dal pomeriggio-sera) e alle medio-alte quote dell’Etna (tra i 1700-1900m).

Venti in rotazione e rinforzo su coste meridionali, Trapanese e Palermitano, tendenti a ruotare da Nord-Nord Est sulla fascia ionica.

Mari: fino a molto mossi il Tirreno occidentale e il Canale di Sicilia, poco mosso lo Ionio sotto costa.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le massime in Sicilia. Temperature comprese tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 18 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo con nubi sparse su Liguria e Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse soltanto sull’alta Toscana, sole prevalente con cielo sereno altrove.

Resto del Sud: Giovedì, una perturbazione attraversa le regioni con precipitazioni a tratti intense, specie sugli Appennini e sulla Calabria tirrenica.

Per venerdì 13 gennaio, via le piogge

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: La giornata vedrà delle nebbie sulla Pianura Padana e nubi irregolari al Nordest. Attese nevicate sui confini alto atesini e valdostani.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo irregolarmente nuvoloso anche con occasionali piovaschi in Versilia. Temperature stabili.

Resto Sud: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, anche con possibili piovaschi lungo le coste della Campania.

Per sabato 14 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà on un cielo spesso coperto o nebbioso sulle zone pianeggianti e irregolarmente nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: A parte un cielo più coperto sulla Toscana e in Umbria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento.

Sud: Venti deboli settentrionali. Più nubi tra Calabria e Sicilia, rare precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.