Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo per la giornata di mercoledì 11 gennaio, e dopo la piogge ed il freddo di ieri, tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature rimangono stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra gli 8 ed i 17 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 17 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo irregolarmente nuvoloso, anche coperto in Liguria, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto sulla Toscana settentrionale, nubi sparse in Sardegna e sereno sul resto delle regioni.

Resto del Sud: Tempo ampiamente soleggiato, ma soffieranno fortissimi venti di Maestrale che renderanno i mari molto mossi o localmente agitati.

Per giovedì 12 gennaio, si riaffaccia l’instabilità

Tornano le infiltrazioni umide nell’isola. Queste determinano molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo con nubi sparse su Liguria e Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. Spruzzate di neve sui confini.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse soltanto sull’alta Toscana, sole prevalente con cielo sereno altrove.

Resto del Sud: Giovedì, una perturbazione attraversa le regioni con precipitazioni a tratti intense, specie sugli Appennini e sulla Calabria tirrenica.

Venerdì 13 gennaio

Nord: La giornata vedrà delle nebbie sulla Pianura Padana e nubi irregolari al Nordest. Attese nevicate sui confini alto atesini e valdostani.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo irregolarmente nuvoloso anche con occasionali piovaschi in Versilia. Temperature stabili.

Sud: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, anche con possibili piovaschi lungo le coste della Campania. Più sole in Sicilia.