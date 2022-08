Per sabato 20 agosto, temperature in ulteriore calo

Un vortice ciclonico sull’Europa nord-occidentale si sta dirigendo verso sud-est apportando un peggioramento del tempo con nuvolosità in aumento e locali piovaschi o temporali nella zona orientale della Sicilia per la giornata di venerdì 19 agosto. Possibilità di pioggia anche nell’entroterra dell’Agrigentino.

Venti moderati da Sud-Ovest, rotazione a Ponente sul Tirreno. Ionio e Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Scendono le temperature rispetto ai picchi record di ieri. Rimane il bollino giallo a Palermo, Catania e Messina per le ondate di calore. Il dato è diffuso dalla protezione civile regionale nell’avviso 178. Sono indicati 35 gradi di temperatura massima percepita nel capoluogo siciliano, 38 nel centro etneo e 37 nella città dello Stretto.

Scendono le temperature

In calo le temperature massime (ed anche minime). Previsti 35 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 32 a Messina, 32 a Palermo, 38 a Ragusa, 34 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Fino al pomeriggio il tempo sarà spesso instabile, soprattutto su Lombardia e Nordest, tenderà a migliorare invece altrove.

Centro: Ultime note instabili con temporali che dalla Toscana si muoveranno verso Lazio, Umbria, Marche e localmente in provincia di Teramo.

Resto del Sud: Giornata più nuvolosa sul basso Tirreno e in Puglia, anche con qualche pioggia, altrove bel tempo.

Il vortice ciclonico continua a interessare il Sud, ed in Sicilia – per la giornata di sabato 20 agosto – sono previsti locali piovaschi o temporali più intensi sui rilievi montuosi soprattutto nel corso del pomeriggio. Venti moderati occidentali. Ionio e Basso Tirreno da quasi calmo a mosso. Temperature in ulteriore lieve calo.

Nord: Arriva l’alta pressione delle Azzorre per cui la giornata trascorrerà con più nubi soltanto lungo i confini alpini. Clima caldo.

Centro: Ci sarà l’alta pressione a garantire una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Clima caldo.

Resto del Sud: I venti di Maestrale abbassano le temperature che torneranno in media con il periodo. La giornata sarà più piovoso sulla Calabria.