Lunedì 12 giugno, attesi miglioramenti

L’alta pressione si indebolisce parzialmente. Fenomeno che in Sicilia favorisce l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio per domenica 11 giugno.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature che rimangono più estive. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 26 a Messina, 25 a Palermo, 27 a Ragusa, 26 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali sui rilievi, ma anche sul Piemonte in serata.

Centro: Il tempo sarà bello fino al tardo pomeriggio, poi comincerà a peggiorare sul Lazio meridionale con qualche rovescio. Clima estivo.

Sud: In questa giornata ci saranno sin da subito dei rovesci o temporali sui rilievi e che poi continueranno anche nel corso del pomeriggio.

Lunedì 12 giugno, attesi miglioramenti

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Tempo subito instabile al Nordovest e sull’arco alpino con rovesci sparsi e locali temporali, più asciutto e soleggiato al Nordest.

Centro: Caldo estivo e sole, ma nel corso del pomeriggio potrebbero scoppiare dei temporali sulla dorsale appenninica tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Sud: Il bel tempo sarà prevalente e il caldo estivo ben presente. Nel pomeriggio ci saranno alcuni temporali di calore sugli Appennini.

Martedì 13 giugno

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo più incerto e temporalesco solo in Liguria e sulle Alpi occidentali, prevarrà il sole altrove.

Centro: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali soltanto sui rilievi di Lazio e Abruzzo.

Sud: Dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali soltanto sui rilievi di Calabria e Basilicata.