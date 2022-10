Aria umida continua a raggiungere la Sicilia. Per martedì 11 ottobre, quindi, condizioni di variabilità che si ripropongono sull’isola con qualche pioggia o breve temporale su zone interne e montuose in estensione ai settori orientali costieri. Temperature in lieve aumento, venti meridionali deboli con rinforzi sullo Ionio.

Temperature in lieve aumento

Salgono, dunque, le temperature nell’isola. Massime previste primaverili tra i 22 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 25 a Catania, 22 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Sulle nostre regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui confini alpini del Triveneto. Clima piuttosto mite di giorno.

Centro: Martedì, un vortice influenza le nostre regioni adriatiche con qualche isolato piovasco sparso; altrove avremo un maggiore soleggiamento.

Resto del Sud: Martedì, il tempo risulta ancora instabile. Saranno possibili locali piogge su Sicilia, rilievi Calabresi e sul Salento; sole altrove.

Per mercoledì 12 ottobre

Condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate ma sono attese piogge e temporali nelle zone centro-orientali dell’isola. Venti localmente moderati intorno Nord. Mare poco mosso.

Nord: Cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone pianeggianti, coperto e spesso piovoso sui settori alpini. Temperature massime invariate.

Centro: Tempo che torna a peggiorare, dal pomeriggio, sulla Sardegna e poi sugli Appennini con rovesci anche temporaleschi. Nubi sparse altrove.

Resto del Sud: Mercoledì 12 ottobre, pressione debole. Altrove più sole e clima mite.

Per giovedì 13 ottobre

Nord: Il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo dell’alta pressione; qualche piovasco sulle Alpi orientali. Nebbia mattutina in pianura.

Centro: Il tempo peggiora sulle regioni centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi specie nelle ore pomeridiane. Soleggiato altrove.

Sud: Sulla Sicilia saranno possibili rovesci a carattere sparso, localmente di forte intensità. Altrove, piogge sparse e temporali.