La pioggia comparsa con forza fra il pomeriggio di domenica e la notte fra domenica e lunedì, continuerà a governare il clima in Sicilia anche nei prossimi giorni. Temporali sono attesi anche per tutta la giornata di lunedì anche se meno intensi rispetto a quelli della notte. Il maltempo resterà per tutta la settimana ma i giorni di pioggia sono previsti fino a mercoledì. proprio mercoledì il maltempo comincerà ad attenuarsi anche se non lascerò l’isola. Il miglioramento comincerà dal Nord del paese e scenderà verso Sud poco alla volta. Piogge abbondanti a sprazzi sono comunque attese per lunedì e martedì.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni del sito iLMeteo.it, divise per giorni e per aree del paese

LUNEDI’ 10 OTTOBRE

Nord: Giornata subito piovosa al Nordovest, ma migliorerà dal pomeriggio, altrove cielo parzialmente nuvoloso. Temperature in locale calo.

Centro: Tempo molto instabile associato a precipitazioni spesso temporalesche e localmente forti su tutte le regioni; calo termico.

Sud: Il tempo sarà subito compromesso da piogge forti che da Sicilia e Campania si porteranno verso il resto delle regioni nel pomeriggio.

MARTEDI’ 11 OTTOBRE

Nord: Sulle nostre regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui confini alpini del Triveneto. Clima piuttosto mite di giorno.

Centro: Martedì, un vortice influenza le nostre regioni adriatiche con qualche isolato piovasco sparso; altrove avremo un maggiore soleggiamento.

Sud: Martedì, il tempo risulta ancora instabile. Saranno possibili locali piogge su Sicilia, rilievi Calabresi e sul Salento; sole altrove.

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE

Nord: Cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone pianeggianti, coperto e spesso piovoso sui settori alpini. Temperature massime invariate.

Centro: Tempo che torna a peggiorare, dal pomeriggio, sulla Sardegna e poi sugli Appennini con rovesci anche temporaleschi. Nubi sparse altrove.

Sud: Mercoledì 12 ottobre, pressione debole; piogge e temporali bagneranno la Sicilia e i rilievi calabresi. Altrove più sole e clima mite.