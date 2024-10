Venerdì 26 ottobre Infiltrazioni umide raggiungono la Regione. La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con formazioni nebbiose in serata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Evoluzione meteo nel pomeriggio e nella sera

Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, con piogge sparse sui settori settentrionali e occidentali della Sicilia. In serata, le precipitazioni persisteranno sui settori ionici e orientali, con possibilità di temporali. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con deboli piogge sulle aree meridionali.

Temperature, venti e mari

Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da est, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi. I mari saranno generalmente mossi, con condizioni di mare molto mosso nel Canale di Sicilia e nello Ionio.

Sabato 26 ottobre

Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

