Allerta gialla venerdì 15 novembre in Sicilia, anche in provincia di Palermo. La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Le previsioni per oggi

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Sabato 16 novembre

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Ci attende una seconda parte della settimana relativamente fresca, variabile e a tratti ventosa per la traslazione della perturbazione verso levante e l’ingresso di correnti settentrionali. Sono dunque attese piogge, anche a tratti intense su Campania, Calabria e Sicilia tirrenica.