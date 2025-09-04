L’arte di Metro Art & Theater 2025, l’iniziativa diretta da Francesco Panasci che unisce qualità artistica, suoni etnici e valorizzazione del territorio, continua! La rassegna prosegue venerdì 6 settembre a Casteldaccia, nell’Atrio Comunale, alle ore 21, con l’Ecu Classic Ensemble e il progetto “Ecu Moviesound”. La performance sarà un omaggio alle colonne sonore più celebri del cinema internazionale, reinterpretate in raffinati arrangiamenti da camera, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro, cultura e condivisione.

Prossima fermata: musica e creatività

Metro art & Theater 2025, festival di ideazione e direzione artistica di Francesco Panasci per l’associazione ECU European Culture University, è realizzato grazie ai fondi FNS-MiC tramite bando del Comune di Palermo Area della Cultura Sport e Turismo e coinvolge le zone periferiche della città ovvero i comuni della Città Metropolitana di Palermo. Si ringrazia anche il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto per il supporto e la collaborazione.

Il festival resta un momento da vivere insieme, per scoprire nuove sonorità, incontrare persone e ridare vita a angoli della città spesso dimenticati. Con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, chiunque può partecipare: l’arte è di tutti, e va vissuta senza barriere.









Dopo Casteldaccia.. si riparte!

La rassegna proseguirà il 7 settembre a Piana degli Albanesi con FisarVoice, l’11 settembre a Isola delle Femmine con il Trio Novecento e il tenore Fabrizio Corona, e il 27 settembre a Terrasini con il Trio Mulè e “Musiciste Made in Sicily”.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Metro Art & Theater 2025 si presenta ancora più ricca e stimolante, con l’obiettivo di portare la magia dell’arte e della performance in ogni angolo della città metropolitana di Palermo e della sua provincia, contribuendo a costruire un futuro artisticamente più inclusivo e culturalmente unico.

Metro art & Theater 2025, non è il solito festival di concerti: è movimento, suono, bellezza e consapevolezza nei luoghi periferici, offrendo al pubblico esperienze autentiche di incontro e appartenenza.

Vi aspettiamo a Casteldaccia il 6 settembre, quando il sipario si alzerà su Metro Art & Theater 2025, dando vita a una rassegna totalmente gratuita che intreccia storie di luoghi, volti di artisti e l’anima di ogni concerto.

