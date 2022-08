Il calendario di Restart 2022 si arricchisce con un nuovo imperdibile appuntamento. Questa volta il festival della cultura delle notti estive palermitane fa tappa al Teatro Massimo, grazie alla collaborazione con I “Giardini del Massimo”.

Ecco come funziona la promo

Fino al 10 settembre 2022, prenotando un aperitivo o una cena da Giardini del Massimo, puoi ricevere in regalo un biglietto d’ingresso gratuito per le visite serali al Teatro organizzate da Restart. E’ un evento imperdibile, l’esperienza più completa all’interno del Teatro Massimo ti aspetta. La promozione è già attiva e si conclude il 10 settembre.

Come prenotare la tua sera al Teatro Massimo

Prenotare è semplice, basta collegarsi a questo link per scegliere data e orario e prenotare il tuo aperitivo o la tua cena inserendo il codice promo Restart2022. A fine aperitivo o cena, ritira alla cassa di Giardini del Massimo il coupon cartaceo contenente il codice sconto. A questo punto devi usare il QR code incluso nel coupon per collegarti al sito di Restart e prenotare la visita guidata nell’orario che preferisci inserendo il codice sconto nel campo “codice coupon”. Il codice copre l’intero costo di un biglietto. Il più è fatto. A questo punto basta recarsi alla biglietteria del Teatro Massimo e da lì iniziare il tuo tour serale. Puoi prenotare il biglietto per la visita guidata lo stesso giorno o nei giorni successivi alla data della tua prenotazione da Giardini del Massimo, secondo le disponibilità che potrai verificare sul sito di Restart.

Restart 2022 il festival di ultima generazione

Restart 2022 è una grande festa della cultura e della bellezza, in nome del desiderio di riappropriarsi del patrimonio storico e artistico della città di Palermo.

E’ il festival di ultima generazione giunto alla terza edizione. RestArt apre in notturna alcuni tra i più importanti siti di Palermo partendo dalla rete di istituzioni pubbliche e fondazioni private che collaborano allo svolgimento dell’iniziativa. Un ricco calendario di eventi culturali e artistici che vuole proporre una nuova offerta turistica nelle sere d’estate.