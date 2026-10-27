Venticinque anni, molti pseudonimi da palco e un disco intero da suonare dall’inizio alla fine: la Boskàuz Band di Mezz Gacano sale sul palco del PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) venerdì 30 ottobre 2026, alle 22:30, per il live show dedicato a un anniversario molto speciale.

Non sarà una serata come tutte le altre e non mancheranno le sorprese, sebbene il programma sembri semplice: “Palòra Di Boskàuz”, registrato nel 2002, suonato per intero.

Come nascono i Mezz Gacano

Tutta la storia comincia con Davide Urso Mezzatesta, che si lascia alle spalle ben sei band: Tchazart, Multimedial Stigghiolizing Enterprise, Tokyo Neon, Tuna Tacos e Zoo Experience. Insieme a Pietro Pizzuto e Giovanni Di Martino forma i Katèrba, e proprio da una scissione dei Katèrba prende forma la prima incarnazione dei Mezz Gacano, con l’arrivo del chitarrista Marco Monterosso, già attivo nell’underground palermitano con Dark Witch, Shulevel e AIRFISH.

Dopo qualche cambio dietro le pelli, la band si risolve definitivamente con Piero Pitingaro, all’epoca batterista dei 180° In Opposity.

La formazione: cinque musicisti, cinque pseudonimi

Da settembre 2000 a febbraio 2001 la line-up dei Mezz Gacano è questa: Mezzatesta alias Mezz Gacano (chitarra e voce), Monterosso alias Ruhi Nàkoda (chitarra e voce), Di Martino alias Giammartino Della Delizia (tastiere e cori), Pizzuto alias Pill Pilorto (basso) e Pitingaro alias Pit Pitinguy(s) (batteria).

Un nuovo bassista e un errore di trascrizione entrato nella storia

Nella primavera del 2001 Pizzuto, che nel frattempo collabora anche con Paul Teglia & The Goodmakers of Shit (altro progetto di Mezzatesta), decide di lasciare i Mezz Gacano per dedicarsi esclusivamente a quest’ultimo.

Al basso arriva un giovanissimo Lucio Giacalone, all’inizio con lo pseudonimo di Jack Alone, poi diventato Poop O’Pollinae. Il motivo? Un errore di trascrizione storico, letto da Marco Monterosso in un’intervista a Pippo Pollina, cantautore palermitano e membro fondatore degli Agricantus.

Ovunque ci fosse un palco (o quasi)

Con questo “nuovo” assetto la band sale sul palco per la prima volta il 10 ottobre 2001 al BSide, in via Ammiraglio Gravina, con l’aiuto e il sostegno di Bizio Rizzo e Rodan Di Maria.

Nei mesi successivi la cosiddetta “Boskàuz Band” suona praticamente ovunque fosse possibile. A giugno 2002 i Mezz Gacano vengono accolti al Miao Studio da Natale Lopes per registrare “Palòra Di Boskàuz”, pubblicato da Sasime Records nel settembre dello stesso anno.

Il live dell’anniversario al PunkFunk

Così arriviamo al presente. Ben 25 anni dopo, la Boskàuz Band torna per suonare dall’inizio alla fine tutto “Palòra Di Boskàuz”. Ciò che è già accaduto, è già entrato nella storia. Per scoprire ciò che ancora deve accadere, c’è solo una cosa da fare: essere al PunkFunk venerdì 30 ottobre.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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