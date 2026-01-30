La rabbia dei figli della donna morta nell'incidente sulla Palermo Agrigento

“Dico questa strada, questa strada è assassina. E ancora non fate niente. Qui ogni giorno che piove c’è un incidente. Sistematicamente c’è un incidente. Mi mamma aveva 95 anni, ma sono morti due ragazzi assieme a lei”.

E’ la rabbia del figlio di Giovanna Oddo la donna che da Villafrati si recava a Palermo per la dialisi.

“La mattina mia mamma, un giorno sì e un giorno no, quando andava a fare dialisi – dice la figlia della donna – sapeva il pericolo, che c’era in questa strada. Mi diceva, Signore, aiuta voi. E a noi pure, a noi pure perché sapeva il pericolo che c’era qua, in questa strada. All’autista diceva durante il viaggio lungo la statale qua è morto un signore di Villafrati. Qua sono morti tre ragazzi di Villafrati e non è giusto. A 95 anni si rendeva conto un giorno si e uno no che si metteva in pericolo su questa strada. Lei a 95 anni lo capiva. E gli altri politici non capiscono niente. Nessuno capisce niente di queste strade, è pericolosa per tutti, per tutti”.